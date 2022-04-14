Грищук о вступлении России в Азиатскую шахматную федерацию: «Никакой сверхграндиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно»

Российский гроссмейстер Александр Грищук оценил решение Федерации шахмат России о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

«Я сказал, что все к этому идет, так и получилось. Никакой сверхграндиозной новости не вижу. Где-то ведь нам играть нужно. Чемпионат Азии – только командный турнир, поэтому это не глобальная разница с Европой», – приводит слова Грищука Metaratings.

«Значит, теперь сборная России и российские шахматисты будут выступать не в европейских первенствах, а на чемпионатах Азии. Конечно, будет необычно, так как никогда не участвовал в азиатских соревнованиях, но для меня это не будет принципиальным.

Возможно, изменится количество квот и в сборную будут входить не четыре основных с одним запасным, но я не знаю деталей. Обсуждало ли с шахматистами такой переход руководство ФШР? Нет», – цитирует гроссмейстера «Р-Спорт».

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию