Журова о переходе России в Азиатскую шахматную федерацию: «В Азии есть с кем посоревноваться. Китай – не менее мощный соперник, чем остальные страны»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение Федерации шахмат России о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

«Это единственное решение. Если на Азиатскую шахматную федерацию не надавят, если после этого не начнут наказывать страны за сотрудничество с нами в спорте, тогда это нормальная практика.

В Азии есть с кем посоревноваться. Китай – не менее мощный соперник, чем остальные страны.

Если нас не допускают в других видах спорта, то можно делать запрос на участие в азиатских соревнованиях. А от них уже будет зависеть, разрешат или нет», – сказала Журова.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию