Магнус Карлсен: «Не ожидал, что матч закончится так быстро. Непомнящий не смог показать лучшую форму – обидно, но такое случается»

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен прокомментировал итоги матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором он обыграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

«После пяти партий были ничьи, и у меня не было никаких шансов. Но затем все перевернулось и пошло по моему плану. Шестая партия была просто великолепной – это была настоящая битва, которая решила все.

В целом Ян не смог показать свою лучшую форму – это обидно, но такое случается. Когда в какой-то момент не помогает даже подготовка, и ты не знаешь, что делать.

Я не ожидал, что матч закончится так быстро. Пожалуй, я сравню этот матч с нашей игрой с [Вишванатаном] Анандом в 2014 году», – сказал Карлсен.

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