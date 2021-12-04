Ян Непомнящий: «То, что делал Карлсен в матче, меня немного удивило. Не думаю, что причины поражения – из области психологии»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своем поражении в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена.

Сегодня Карлсен выиграл 11-ю партию матча и досрочно защитил титул с общим счетом 7,5:3,5.

«Не думаю, что причины поражения в матче – из области психологии. В этом плане, может быть, до матча был немного неправильный подход к дебюту.

То, что Магнус делал в матче, меня немного удивило, потому что нельзя сказать, что он боролся за перевес или победу в какой-то партии. Как оказалось, достаточно просто не зевать в один ход – и это уже хороший задел.

Шестая партия матча, конечно, важная. Но я думаю, что проблемы не только в ней. В первой половине матча было несколько шансов захватить лидерство в матче», – сказал Непомнящий.

Очередная ошибка Непомнящего закончила матч за шахматную корону – все, Карлсен снова чемпион мира!