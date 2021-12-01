Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий белыми сыграет с Магнусом Карлсеном в 11-й партии

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10 декабря пройдет одиннадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против норвежца Магнуса Карлсена.

Матч на первенство мира

Дубай, ОАЭ

11-я партия

Начало – 15.30 по московскому времени. 

Ян Непомнящий (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Счет после десяти партий: 3,5:6,5

ПРИМЕЧАНИЕ: победит тот, кто наберет 7,5 очков.

Всего шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го хода.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. 

Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим

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