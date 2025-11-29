Майкл Биспинг: «Царукян не заслуживает титульного боя. Пимблетт и Гейджи уже были на прицеле, Арман оставался в стороне»

Биспинг считает, Пимблетт должен подраться с Топурией.

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что Пэдди Пимблетт должен был получить титульный бой с Илией Топурией.

«Вы действительно считаете, что Арман Царукян должен был получить этот бой? Я считаю, что нет. Пэдди и Джастин уже были на прицеле какое-то время, Арман же оставался в стороне.

Я думал, что Пэдди был главным претендентом. У них была перепалка с Топурией. Казалось, что этот бой предначертан. Я надеюсь, что они все же подерутся», – сказал Биспинг.

