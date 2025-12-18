Александр Шлеменко: «Я боялся попасть в психологическую яму, и это случилось. Сейчас нужно из нее вылезти»

Шлеменко сказал, что попал в «психологическую яму».

Александр Шлеменко высказался о форме и планах на 2026 год.

«Все время я боялся попасть в психологическую яму. И это случилось. Сейчас мне нужно из нее вылезти. Как только вылезу, 2026-й год будет для меня суперкрутым. По крайней мере, все к этому идет», – сказал Шлеменко.

12 сентября Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

