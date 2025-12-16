Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Чего жалеть? Это их проблема»

Емельяненко: отсутствие Немкова в UFC – их проблема.

Федор Емельяненко не переживает о срыве перехода Вадима Немкова в UFC.

- Вам жаль, что Вадима нет в UFC?

– Это проблема UFC. Чего жалеть?

- Чтобы была слава, чтобы все громыхало.

– Все, что от нас зависит, мы сделали. Это проблема не наша, это проблема UFC, – сказал Емельяненко.

Напомним, в ночь на 14 декабря Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL.

Ранее Немков вел переговоры о подписании контракта с UFC. Россиянин объяснил , что переход сорвался, потому что организация «не хочет сотрудничать с командой Емельяненко».

Немков после победы над Феррейрой: «Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Нганну»

Лучший тяж России или переоцененный любимчик Федора? Насколько реально силен Немков