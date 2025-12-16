  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Митчелл – Топурии: «Ты не заслуживаешь видеть своих детей, потому что поднял руку на их мать. За это в наших краях тебя убьют»
4

Митчелл – Топурии: «Ты не заслуживаешь видеть своих детей, потому что поднял руку на их мать. За это в наших краях тебя убьют»

Митчелл – Топурии: ты не достоин видеть детей, потому что поднял руку на их мать.

Боец UFC Брайс Митчелл жестко высказался о чемпионе легкого дивизиона Илие Топурии.

«Этот урод Илия поднял руку на женщину. За это в наших краях тебя убьют. Ты настоящий ублюдок, как и твой брат.

Ты не заслуживаешь видеть своих детей, потому что поднял руку на их мать. Ты трус. Тебе нужно покаяться и вернуться к Иисусу Христу.

У тебя, наверное, проблемы с алкоголем. Жены — это не пояса. Оттого, что их больше, веселее не становится. Ты носишься по кругу, ищешь себе третью жену, и думаешь, что это пояса. Ты идиот», – сказал Митчелл.

Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

Вчера Топурия сделал заявление по поводу ситуации в семье.

Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»

Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
logoMMA
logoUFC
logoБрайс Митчелл
logoИлия Топурия
контент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – о боксе: «Сначала хочу закончить историю в MMA. Есть правило: если вы попытаетесь поймать двух кроликов, то в конечном итоге не поймаете ни одного»
вчера, 07:44
Топурия – о возвращении в UFC: «Сейчас отдаю приоритет благополучию семьи и детей. Как только все решится, я вернусь в октагон»
14 декабря, 18:00
Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»
11 декабря, 15:49
Главные новости
Актер Тимоти Шаламе повторил выход Дэйва Батисты на ринг. Они вместе снимались в «Дюне»
15 минут назадВидео
Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Чего жалеть? Это их проблема»
26 минут назад
Кто сделал Петра Яна?
сегодня, 09:25ВидеоСпортс"
Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»
сегодня, 08:19
Дю Плесси – о следующем поединке: «Конец марта или начало апреля – идеальный вариант»
сегодня, 08:07
Фьюри приехал в зал Ника Диаза и поработал над приемами из MMA
сегодня, 07:42Видео
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2025
сегодня, 07:30
Александр Гвоздик и Альберт Рамирес подерутся за временный пояс WBA 5 февраля
сегодня, 07:16
Боец Жеронимо Мондрагон Дос Сантос, который дрался с Александром Емельяненко и Харитоновым, утонул
вчера, 20:04
Волков – о приеме, при котором не хочет сдаваться: «Гильотина. В нее попасться – зашквар»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото