Митчелл – Топурии: «Ты не заслуживаешь видеть своих детей, потому что поднял руку на их мать. За это в наших краях тебя убьют»
Боец UFC Брайс Митчелл жестко высказался о чемпионе легкого дивизиона Илие Топурии.
«Этот урод Илия поднял руку на женщину. За это в наших краях тебя убьют. Ты настоящий ублюдок, как и твой брат.
Ты не заслуживаешь видеть своих детей, потому что поднял руку на их мать. Ты трус. Тебе нужно покаяться и вернуться к Иисусу Христу.
У тебя, наверное, проблемы с алкоголем. Жены — это не пояса. Оттого, что их больше, веселее не становится. Ты носишься по кругу, ищешь себе третью жену, и думаешь, что это пояса. Ты идиот», – сказал Митчелл.
Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.
Вчера Топурия сделал заявление по поводу ситуации в семье.
Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»
Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»