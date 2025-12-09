Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: что произойдет в 2026-м?»
Двалишвили намекнул на трилогию с Яном.
Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили выложил в соцсетях картинку, которую недавно запостил Петр Ян, и намекнул на третий бой с россиянином.
«Мераб – Ян 1-1. Вопрос: Что произойдет в 2026-м?» – написал Двалишвили.
Напомним, в марте 2023-го Двалишвили победил Яна судейским решением, в декабре 2025-го Петр взял реванш.
Ян выложил сгенерированное ИИ фото. где он в джакузи с девушками, а Мераб – официант
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
