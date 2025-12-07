Бонусы UFC 323: реванш Яна и Двалишвили – лучший бой вечера
Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 323.
Реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили признан лучшим поединком турнира.
Мануэль Торрес и Иво Бараневский вознаграждены за лучшее выступление.
Перечисленные бойцы получат дополнительные $50 тысяч к гонорарам.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости