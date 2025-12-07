Ян после победы над Двалишвили: «Очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Привет моей стране – России»

Первый комментарий Петра Яна после победы над Мерабом Двалишвили.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал в октагоне победу над Мерабом Двалишвили .

«Спасибо большое, Лас-Вегас! Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Я очень долго трудился и готовился – для меня это жизнь.

Привет моей стране – России. Привет всему СНГ, маме, детям – всех люблю. Благодарен команде, которая поддерживает меня в трудные и счастливые моменты», – сказал Ян.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили в главном событии UFC 323 и вернул пояс легчайшего веса.

