Петр Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев
На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
Ян продлил победную серию до четырех боев. В марте 2023-го он проиграл Двалишвили единогласным решением судей – это его последнее поражение.
Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев. Он выигрывал титул в 2020 году, победив Жозе Альдо. В марте 2021-го Ян потерял пояс, проиграв Алджамейну Стерлингу.
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости