Петр Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев

На UFC 323 в Лас-Вегасе прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном .

Ян продлил победную серию до четырех боев. В марте 2023-го он проиграл Двалишвили единогласным решением судей – это его последнее поражение.

Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев. Он выигрывал титул в 2020 году, победив Жозе Альдо. В марте 2021-го Ян потерял пояс, проиграв Алджамейну Стерлингу.

