Двалишвили после поражения Яну: «Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу»
Мераб Двалишвили хочет трилогию с Петром Яном.
Экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили хочет третий бой с россиянином Петром Яном.
«Хочу реванш. Я должен вернуться. Сегодня я попробовал устроить шоу. Не хочу показывать скучную борьбу», – сказал Двалишвили.
Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением на UFC 323 и выиграл пояс легчайшего дивизиона. Мераб одолел Яна в марте 2023-го.
Петр Ян вернул пояс чемпиона UFC спустя 4 года и 9 месяцев
Ян после победы над Двалишвили: «Очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Привет моей стране – России»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
