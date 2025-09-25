Джозеф Паркер: «Давно хочу реванш с Джошуа. Хочу отомстить»

Джозеф Паркер хочет провести реванш с Энтони Джошуа.

«Я давно хочу реванш с Джошуа. Хочу отомстить за поражение. Эй Джей – это еще один большой бой.

Мне не важно, с кем драться, главное, чтобы это был кто-то из топ-5», – сказал экс-чемпион мира Джозеф Паркер .

В марте-2018 Паркер проиграл Энтони Джошуа решением судей. Джозеф следующий бой проведет 25 октября против Фабио Уордли. Джошуа последний раз дрался в сентябре-2024, проиграв нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Паркер считает, что Усик избегает его: «Не знаю, почему он это делает. Не думаю, что из-за страха, ведь он дрался со всеми»