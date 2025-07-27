Митчелл – о поединке с Нурмагомедовым: «Я помню, как бил по воздуху, помню, как меня ударили и появился свет. Было очень тяжело. Я сражался за свою жизнь»

Брайс Митчелл признался, что с трудом одолел Саида Нурмагомедова .

«Хотел бы я, чтобы бой получился более захватывающим для фанатов, но я просто сражался за свою жизнь. Я действительно молился во время боя. Я помню, как бил по воздуху, помню, как меня ударили и появился свет. Это был очень, очень тяжелый бой. Если придется пережить нечто подобное, то рекомендую помолиться.

Я буквально просил: «Иисус, пожалуйста, просто оставь меня в живых». Сражался изо всех сил. Я перегрелся и едва мог двигаться. Мне было так жарко, что после боя с трудом мог дышать», – сказал боец UFC Брайс Митчелл .

Напомним, Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi.

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