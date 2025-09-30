Хьюи Фьюри: «Я могу победить Усика»

Хьюи Фьюри сказал, кто может победить Александра Усика.

«Я могу победить Усика. Не могу вспомнить никого, кто мог бы его одолеть, кроме меня», – сказал двоюродный брат Тайсона Фьюри Хьюи.

Александр Усик провел последний бой в июле, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

Хьюи Фьюри последний бой провел в апреле-2024, победив украинца Константина Довбыщенко решением судей.

