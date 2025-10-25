Джамал Хилл перенес операцию и выбыл до конца 2026 года.

«Оказалось, что хрящ в моем колене просто отсутствовал. Все из-за большого количества повреждений. В последних поединках я не мог прыгать и выбрасывать удары ногами, поэтому пришлось сделать пересадку хряща.

Я пытался избежать операции, потому что очень хотел завоевать пояс. Надеюсь, что вернусь в октагон в конце следующего года», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл .

В последний раз Хилл (12-4) дрался в июне, когда проиграл Халилу Раунтри единогласным решением судей. Он идет на серии из трех поражений.

