Джамал Хилл перенес операцию и выбыл до конца 2026 года

«Оказалось, что хрящ в моем колене просто отсутствовал. Все из-за большого количества повреждений. В последних поединках я не мог прыгать и выбрасывать удары ногами, поэтому пришлось сделать пересадку хряща.

Я пытался избежать операции, потому что очень хотел завоевать пояс. Надеюсь, что вернусь в октагон в конце следующего года», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

В последний раз Хилл (12-4) дрался в июне, когда проиграл Халилу Раунтри единогласным решением судей. Он идет на серии из трех поражений.

Секундант Анкалаева: «Магомед травмировал ребро за 1,5 месяца до боя с Перейрой. Пропустил удар коленом – и получил трещину»

Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Home of Fight
