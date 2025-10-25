13

Мурзаканов нокаутировал Ракича в первом раунде на UFC 321

На UFC 321 в Абу-Даби прошел бой в полутяжелом весе между Александром Ракичем и Азаматом Мурзакановым. Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

Для Мурзаканова этот поединок стал шестым в UFC – он выступает в лиге с 2022 года. Пять прошлых боев Мурзаканов выиграл.

До встречи с Мурзакановым Ракич проиграл три поединка подряд.

Незаметный топ UFC из России – непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии

