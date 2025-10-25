Мурзаканов нокаутировал Ракича в первом раунде на UFC 321
На UFC 321 в Абу-Даби прошел бой в полутяжелом весе между Александром Ракичем и Азаматом Мурзакановым. Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.
Для Мурзаканова этот поединок стал шестым в UFC – он выступает в лиге с 2022 года. Пять прошлых боев Мурзаканов выиграл.
До встречи с Мурзакановым Ракич проиграл три поединка подряд.
Незаметный топ UFC из России – непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости