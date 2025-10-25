Усман считает, что Волков проиграет Алмейде: «У Александра нет нокаутирующего удара»

Камару Усман считает, что Александр Волков проиграет Жаилтону Алмейде.

«Я ставлю на победу Алмейды. Его настойчивая манера постоянно искать тейкдаун, рано или поздно добиваться перевода в партер, где он либо проводит сабмишн, либо забивает соперника ударами... Да, я считаю Алмейду фаворитом.

Волков – большая, удобная для этого цель. Он очень хороший и техничный ударник, но у него нет такой мощи, чтобы с одного касания вырубить соперника. Обычно Волкову нужна большая серия ударов, чтобы закончить бой. Так что я выбираю Алмейду», – сказал бывший чемпион UFC Камару Усман .

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

