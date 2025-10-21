Александр Волков: «Понравилась книга Сенеки «Письма к Луцилию». Одна из первых книг по философии, которую я осознанно прочитал пару раз»

Александр Волков назвал книги, которые порекомендует сыну в 16-17 лет.

«Мне понравилась книга Сенеки «Письма к Луцилию». Это была одна из первых книг по философии, которую я осознанно прочитал пару раз. Много интересных книг у Бартона Рассела – философа XX века. «История западной философии» – прикольная книга. Можно почитать Платона, Марка Аврелия, это как вести диалог с людьми, жившими очень-очень давно, которые вели когда-то телеграм-канал, но под которым нельзя было оставить комментарий.

Просто читаешь и чувствуешь их рассуждения, как они жили, как чувствовали. Меня это немножко цепляет.

Бывают мысли, которые нам кажутся неправильными, наивными или неосуществимыми. Раньше не было доступа ко всей информации и технологиям, но был механизм размышления. Благодаря ему они доходили до очень глубоких вещей. И эта глубина поражает. Иногда думаешь: «Блин, очевидная вещь, но ты сам до нее никогда не дошел бы», – сказал боец UFC Александр Волков в интервью для Спортса .

25 октября на UFC 321 Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.

