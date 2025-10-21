Сергей Павлович: «Хочу подраться в Белом доме, это большое событие»

Сергей Павлович хотел бы подраться в Белом доме.

«Конечно, это большое событие. Для медиапространства в целом. Мне кажется, там будет очень интересный кард. Потому хочется в таких значимых турнирах принимать участие», – сказал боец UFC Сергей Павлович.

UFC проведет бой на территории Белого дома 14 июня.

Павлович в прошлом поединке победил Валдо Кортеса-Акосту решением судей 23 августа.

Сергей Павлович: «Пока не приступил к тренировкам»