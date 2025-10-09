Пол Хьюз: «Усмана должны были оштрафовать, он трижды бил ниже пояса. И это я еще не считаю удар головой»

Хьюз признал поражение, но считает, что Усмана должны были оштрафовать.

«Очевидно, с него нужно было снять очко. Три раза он бил ниже пояса – это уже слишком. Какой вообще смысл в правилах, если их не применять? И это я еще не считаю удар головой.

Я чувствую, что действовал небрежно, был разобранным – руки и ноги не работали слаженно. Я не дрался так, как нужно было, чтобы выиграть», – сказал боец PFL Пол Хьюз.

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

