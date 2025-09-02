Дэвид Бенавидес: «Не думаю, что должна быть трилогия Бивол – Бетербиев. Дмитрий выиграл первый бой»

Дэвид Бенавидес высказался о противостоянии Бивола и Бетербиева.

«Не думаю, что должна быть трилогия. Бивол выиграл и первый бой, результат будет тот же», – сказал чемпион мира Давид Бенавидес .

Ранее Дмитрий Бивол сообщил , что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Артур Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

Последний бой Бивола состоялся в феврале – он победил Бетербиева раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В первом поединке Бетербиев победил раздельным решением.

