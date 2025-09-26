0

«Думаю, что вернусь на ринг». Иван Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области

Иван Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области.

Напомним, что весной 2024 года Емельяненко вступил в конфликт с человеком в социальных сетях. Когда он случайно встретился с мужчиной в жизни, тот отказался извиняться и продолжил оскорблять бойца – после этого Емельяненко несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

Ивана признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к году и шести месяцам лишения свободы.

«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю, что вернусь на ринг. В колонии есть спортивный городок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Но форму более-менее поддерживал», – сказал после выхода из колонии боец ММА Иван Емельяненко.

Емельяненко-младший избил хейтера и сел в тюрьму – братья не спасли

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал РЕН ТВ
logoMMA
logoИван Емельяненко
происшествия
