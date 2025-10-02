Экс-боец UFC Брендан Шауб: «Анкалаев вредит UFC. Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох»
Брендан Шауб считает, что Анкалаев несет UFC финансовый ущерб.
Ранее экс-боец и эксперт UFC Дин Томас сказал, что UFC стоит обменять Магомеда Анкалаева в PFL на Дакоту Дитчеву.
«UFC получил бы больше денег с Дитчевой, чем с Магомеда. Анкалаев вредит UFC. Неприятно говорить, но если он победит Алекса Перейру, который намного популярнее, то это нанесет ущерб UFC.
Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох. При этом, он хорош и побеждает звезд, которых UFC хочет видеть лицами промоушена», – сказал экс-боец UFC Брендан Шауб.
Реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева пройдет в ночь на 5 октября в рамках UFC 320.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Thiccc Boy
