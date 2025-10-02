  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Экс-боец UFC Брендан Шауб: «Анкалаев вредит UFC. Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох»
4

Экс-боец UFC Брендан Шауб: «Анкалаев вредит UFC. Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох»

Брендан Шауб считает, что Анкалаев несет UFC финансовый ущерб.

Ранее экс-боец и эксперт UFC Дин Томас сказал, что UFC стоит обменять Магомеда Анкалаева в PFL на Дакоту Дитчеву.

«UFC получил бы больше денег с Дитчевой, чем с Магомеда. Анкалаев вредит UFC. Неприятно говорить, но если он победит Алекса Перейру, который намного популярнее, то это нанесет ущерб UFC.

Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох. При этом, он хорош и побеждает звезд, которых UFC хочет видеть лицами промоушена», – сказал экс-боец UFC Брендан Шауб.

Реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева пройдет в ночь на 5 октября в рамках UFC 320.

Магомед Анкалаев: «Через два-три боя перейду в тяжелый вес»

Новая звезда MMA – жесткая нокаутерша, расставшаяся с парнем, чтобы больше тренироваться

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Thiccc Boy
logoUFC
logoАлекс Перейра
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
Брендан Шауб
Дакота Дитчева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомед Анкалаев: «Через два-три боя перейду в тяжелый вес»
6сегодня, 10:12
Кто победит в реванше Анкалаев – Перейра?
сегодня, 10:05
Слабости Анкалаева – как взломать чемпиона UFC?
2сегодня, 10:00
Главные новости
Халил Раунтри: «Я готов ко всему. Готов к кровавому бою»
2сегодня, 15:15
Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»
2сегодня, 14:13
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
95сегодня, 13:56
Уайт – о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов»
2сегодня, 13:25
Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»
2сегодня, 13:05
Темиров отрицает отстранение из-за допинга: «Разве может человек быть таким глупым? Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости»
2сегодня, 12:45
Рамазана Темирова отстранили до июля-2026 в UFC. Он провалил два допинг-теста
сегодня, 11:44
Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице»
сегодня, 11:20
Магомед Анкалаев: «Через два-три боя перейду в тяжелый вес»
6сегодня, 10:12
Одноклубник Махачева Шамиль Завуров: «Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг»
5сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30