Темиров отрицает отстранение из-за допинга: «Разве может человек быть таким глупым? Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости»
Рамазан Темиров опроверг обвинения в проваленных допинг-тестах.
«Разве может человек быть таким глупым? Недавно же я выложил результаты теста. Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости», – написал боец UFC Рамазан Темиров.
Ранее сообщалось, что Рамазана Темирова отстранили до июля-2026 в UFC. Он провалил два допинг-теста.
Темиров дебютировал в UFC в октябре-2024, победив техническим нокаутом Си Джея Вергару. В марте этого года он единогласным решением судей у Чарльза Джонсона.
