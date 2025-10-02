Темиров отрицает отстранение из-за допинга: «Разве может человек быть таким глупым? Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости»

Рамазан Темиров опроверг обвинения в проваленных допинг-тестах.

«Разве может человек быть таким глупым? Недавно же я выложил результаты теста. Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости», – написал боец UFC Рамазан Темиров .

Ранее сообщалось, что Рамазана Темирова отстранили до июля-2026 в UFC. Он провалил два допинг-теста.

Темиров дебютировал в UFC в октябре-2024, победив техническим нокаутом Си Джея Вергару. В марте этого года он единогласным решением судей у Чарльза Джонсона.

