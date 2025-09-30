Лобов – о снятии с боя: «Случайно стукнулись головами, сразу сечка, кровища пошла. Зубайра, извини, пожалуйста»

Артем Лобов высказался после снятия с боя против Зубайры Тухугова.

«Вчера вечером поздно пошел тренироваться. Нет весогонки не этой неделе, чувствую себя хорошо, уже в весе. Поэтому тренера разрешили пахать до среды свободно.

Хотели в полную силу забороться, как надо. Случайно стукнулись головами, и сразу сечка появилась, кровища пошла. Пытались спасти бой, созвонились с PFL, но доктор сказал, что это невозможно. У меня много шрамов на лице, с боев на голых кулаках накопилось много, поэтому лицо рвется легко. Я готов был драться, я никогда не снимался с боев, выходил и с температурой, со сломанными руками.

Хочу извиниться перед фанатами, PFL и перед оппонентом. Зубайра, извини, пожалуйста. Знаю, как это неприятно, когда снимается соперник за неделю до боя. Надеюсь, что еще раз сможем сделать этот бой, если Зубайру согласится», – сказал экс-боец UFC Артем Лобов.

Лобов не дрался с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону. Бой с Зубайрой Тухуговым должен был пройти 3 октября в Дубае.

Артем Лобов показал рассечение, из-за которого снялся с боя против Зубайры Тухугова