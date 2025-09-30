Артем Лобов снялся с боя против Зубайры Тухугова из-за травмы
Артем Лобов получил травму на тренировке и снялся с боя против Зубайры Тухугова, который должен был пройти в карде PFL Champions Series 3 октября.
Лобов не дрался в MMA с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону. Тухугов последний бой провел в феврале 2023-го, проиграв раздельным решением судей Элвесу Бреннеру. Оба бойца были уволены из UFC.
В главном бою Пол Хьюз подерется с Усманом Нурмагомедовым. Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: PFL
