3

Артем Лобов снялся с боя против Зубайры Тухугова из-за травмы

Артем Лобов снялся с боя против Зубайры Тухугова.

Артем Лобов получил травму на тренировке и снялся с боя против Зубайры Тухугова, который должен был пройти в карде PFL Champions Series 3 октября.

Лобов не дрался в MMA с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону. Тухугов последний бой провел в феврале 2023-го, проиграв раздельным решением судей Элвесу Бреннеру. Оба бойца были уволены из UFC.

В главном бою Пол Хьюз подерется с Усманом Нурмагомедовым. Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе.

Лобов – о словах Хабиба, что ирландцы болели за него в поединке с Конором: «Такого точно не было. Макгрегор был на пике – его любила вся страна»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: PFL
logoЗубайра Тухугов
PFL
logoАртем Лобов
