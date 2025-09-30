Артем Лобов снялся с боя против Зубайры Тухугова из-за рассечения.

Артем Лобов показал рассечение, из-за которого снялся с боя против Зубайры Тухугова. Поединок должен был пройти в карде PFL Champions Series 3 октября.

Лобов не дрался с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону.

В главном бою PFL Champions Series Пол Хьюз подерется с Усманом Нурмагомедовым. Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе.

