Артем Лобов показал рассечение, из-за которого снялся с боя против Зубайры Тухугова
Артем Лобов снялся с боя против Зубайры Тухугова из-за рассечения.
Артем Лобов показал рассечение, из-за которого снялся с боя против Зубайры Тухугова. Поединок должен был пройти в карде PFL Champions Series 3 октября.
Лобов не дрался с октября 2018-го, когда проиграл единогласным решением Майклу Джонсону.
В главном бою PFL Champions Series Пол Хьюз подерется с Усманом Нурмагомедовым. Хьюз проиграл Нурмагомедову единогласным решением судей в январе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
