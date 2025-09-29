Марк Дакаскос: «Может быть, у меня еще есть шанс победить Чака Норриса. Но он до сих пор хорошо двигается»

Марк Дакаскос не исключает, что мог бы победить Чака Норриса.

– Если бы вам предложили профессиональный бой, кого бы выбрали в соперники? Можно, например, актера – как Джеки Чан.

– Мы хотим хороший бой? Хотим, чтобы меня вырубили?

– Мы хотим интересный бой.

– Мне 61? Или снова 30?

– 61, но сопернику может быть 50.

– Чаку Норрису за 80 – может быть, у меня будет шанс. Но он до сих пор хорошо двигается, тренируется. Не знаю, – сказал актер и каскадер Марк Дакаскос в интервью Спортсу’‘ на III Международном буддийском форуме в Элисте.

Отметим, что Чаку Норрису 85 лет. Он владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и восьмым даном по тхэквондо. Его спарринг-партнерами были звезды кино и боевых искусств, такие как Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм.

