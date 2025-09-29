Марк Дакаскос: «Может быть, у меня еще есть шанс победить Чака Норриса. Но он до сих пор хорошо двигается»
– Если бы вам предложили профессиональный бой, кого бы выбрали в соперники? Можно, например, актера – как Джеки Чан.
– Мы хотим хороший бой? Хотим, чтобы меня вырубили?
– Мы хотим интересный бой.
– Мне 61? Или снова 30?
– 61, но сопернику может быть 50.
– Чаку Норрису за 80 – может быть, у меня будет шанс. Но он до сих пор хорошо двигается, тренируется. Не знаю, – сказал актер и каскадер Марк Дакаскос в интервью Спортсу’‘ на III Международном буддийском форуме в Элисте.
Отметим, что Чаку Норрису 85 лет. Он владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и восьмым даном по тхэквондо. Его спарринг-партнерами были звезды кино и боевых искусств, такие как Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм.
