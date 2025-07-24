Шара Буллет: «Я сыграл киллера в голливудском фильме, убил трех-четырех человек. Название точно не знаю»

Шара Буллет снялся в роли убийцы в голливудском фильме.

«Убил я трех-четырех человек. Сыграл киллера. Пока не буду раскрывать развязку. Два убийства у меня сорвались. Название точно не знаю, но перед тем, как сыграть, видел, что было написано «Золотая рыбка», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов .

26 июля на UFC в Абу-Даби Магомедов проведет поединок с канадцем Марком-Андре Баррио.

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