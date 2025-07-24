Шара Буллет: «Я сыграл киллера в голливудском фильме, убил трех-четырех человек. Название точно не знаю»
Шара Буллет снялся в роли убийцы в голливудском фильме.
«Убил я трех-четырех человек. Сыграл киллера. Пока не буду раскрывать развязку. Два убийства у меня сорвались. Название точно не знаю, но перед тем, как сыграть, видел, что было написано «Золотая рыбка», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.
26 июля на UFC в Абу-Даби Магомедов проведет поединок с канадцем Марком-Андре Баррио.
«Не люблю, когда дети ноют – воспитали так, получается». Шара Буллет запрещает дочерям плакать
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости