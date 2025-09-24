Физиев объяснил, почему не может драться с Оливейрой: «Снова травмировал колено. Нужно несколько месяцев на восстановление»
Рафаэль Физиев объяснил, почему снялся с боя против Оливейры.
«Многие спрашивают, что произошло и почему не выйду на бой. Я снова травмировал колено, но операция не нужна. Тем не менее, не могу выкладываться на 100%, тренироваться, бороться и спарринговать. Сейчас мне нужно несколько месяцев на восстановление, прежде чем вернуться в бой», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев.
Напомним, Физиев должен был подраться с Чарльзом Оливейрой 11 октября в главном событии UFC Rio. Его заменит Матеуш Гамрот.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Рафаэля Физиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости