Физиев объяснил, почему не может драться с Оливейрой: «Снова травмировал колено. Нужно несколько месяцев на восстановление»

Рафаэль Физиев объяснил, почему снялся с боя против Оливейры.

«Многие спрашивают, что произошло и почему не выйду на бой. Я снова травмировал колено, но операция не нужна. Тем не менее, не могу выкладываться на 100%, тренироваться, бороться и спарринговать. Сейчас мне нужно несколько месяцев на восстановление, прежде чем вернуться в бой», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев .

Напомним, Физиев должен был подраться с Чарльзом Оливейрой 11 октября в главном событии UFC Rio. Его заменит Матеуш Гамрот.

