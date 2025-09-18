Майк Тайсон: «Я должен боксировать. Это все, что я умею. Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20»

Майк Тайсон рассказал, почему продолжает боксировать в 59 лет.

«Мой 14-летний сын спросил: «Почему ты это делаешь?» На мгновение я не знал, что ответить. И мне стало грустно. Я сказал: «Потому что я лучший, кто когда-либо это делал».

Он не понял, но я добавил: «Я должен это делать, это все, что я умею». Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20. А в 50 лет я провел, кажется, всего четыре боя», – сказал экс-чемпион мира Майк Тайсон .

59-летний Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда уступил Джейку Полу единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 50-7-2.

Майк проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера весной 2026 года.

Тайсон подерется с Мейвезером. Это не шутка?