1

Тайсон Фьюри: «Не могу поверить, что Хаттон умер таким молодым»

Тайсон Фьюри прокомментировал смерть Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, легенда. Всегда будет только один Хаттон. Не могу поверить, что он умер таким молодым», – написал экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.

Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни. 

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
