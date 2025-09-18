Тайсон Фьюри: «Не могу поверить, что Хаттон умер таким молодым»

Тайсон Фьюри прокомментировал смерть Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, легенда. Всегда будет только один Хаттон. Не могу поверить, что он умер таким молодым», – написал экс-чемпион мира Тайсон Фьюри .

Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.

Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс