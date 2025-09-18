Тайсон Фьюри: «Не могу поверить, что Хаттон умер таким молодым»
Тайсон Фьюри прокомментировал смерть Рикки Хаттона.
«Покойся с миром, легенда. Всегда будет только один Хаттон. Не могу поверить, что он умер таким молодым», – написал экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.
Рикки Хаттон скончался 14 сентября на 47-м году жизни.
Умер Рикки Хаттон – в 46. Хотя в декабре планировал вернуться в бокс
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
