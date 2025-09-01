Следующим соперником Мэнни Пакьяо может стать чемпион WBA Роландо Ромеро

Советник Мэнни Пакьяо назвал имя следующего возможного соперника филиппинца.

«Сейчас не обсуждается реванш с Барриосом. Мэнни смотрит на Ролли Ромеро и его титул WBA. Он хочет значимых боев в 46 лет, чтобы войти в историю.

Но пока никаких договоренностей нет. Ромеро – это всего лишь один из соперников, которые могут достаться Мэнни», – сказал советник Пакьяо Шон Гиббонс.

Напомним, Пакьяо возобновил карьеру этим летом. 20 июля он встретился с Марио Барриосом – бой закончился ничьей решением большинства судей.

