Следующим соперником Мэнни Пакьяо может стать чемпион WBA Роландо Ромеро
Советник Мэнни Пакьяо назвал имя следующего возможного соперника филиппинца.
«Сейчас не обсуждается реванш с Барриосом. Мэнни смотрит на Ролли Ромеро и его титул WBA. Он хочет значимых боев в 46 лет, чтобы войти в историю.
Но пока никаких договоренностей нет. Ромеро – это всего лишь один из соперников, которые могут достаться Мэнни», – сказал советник Пакьяо Шон Гиббонс.
Напомним, Пакьяо возобновил карьеру этим летом. 20 июля он встретился с Марио Барриосом – бой закончился ничьей решением большинства судей.
