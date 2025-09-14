Сауль Альварес проиграл Теренсу Кроуфорду – третье поражение в карьере .

Сауль Альварес проиграл в третий раз в карьере – ранее он проигрывал Флойду Мэйвезеру и Дмитрию Биволу. Для Теренса Кроуфорда победа стала 42-й и 20-й титульной подряд.

Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Альваресом и Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.

Теренс Кроуфорд выиграл 42-й бой и 20-й титульник подряд

