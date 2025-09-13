1

Арман Царукян и Бенсон Хендерсон проведут схватку по грэпплингу на ACB JJ 18

Турнир ACB JJ 18 состоится 19 сентября в Москве.

Царукян (22-3) не выходил в октагон с апреля-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Хендерсон (30-12) последний бой по правилам ММА провел в марте-2023, проиграв Усману Нурмагомедову удушающим приемом в первом раунде.

Царукян – о возможном бое с Хукером: «Контракта пока нет, но все к этому идет»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Армана Царукяна
Бенсон Хендерсон
