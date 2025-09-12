Взвешивание перед Noche UFC: Лопес тяжелее Силвы, Фонт легче Мартинеса и другие
В Сан-Антонио (штат Техас) прошла церемония взвешивания перед турниром Noche UFC Fight Night 259. Ивент состоится в ночь на 14 сентября – главным событием станет поединок в полулегком весе между Диего Лопесом и Джином Силвой.
Результаты взвешивания:
● Диего Лопес (66,2 кг) – Джин Силва (66 кг);
● Роб Фонт (61,2 кг) – Давид Мартинес (61,5 кг);
● Рафа Гарсия (70,5 кг) – Джаред Гордон (70,8 кг);
● Келвин Гастелум (86,6 кг)* – Дастин Штольцфус (84,1 кг);
● Диего Феррейра (70,8 кг) – Александр Эрнандес (70,5 кг);
● Сантьяго Луна (61,9 кг) – Куанг Ле (61,9 кг);
● Даниил Донченко (77,6 кг) – Родриго Сезинандо (77,3 кг).
* – не уложился в лимит категории.
Настоящий пес UFC – безумец из Бразилии задушил соперника, а потом залез на клетку и загавкал
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости