Взвешивание перед Noche UFC: Лопес тяжелее Силвы, Фонт легче Мартинеса и другие

В Сан-Антонио (штат Техас) прошла церемония взвешивания перед турниром Noche UFC Fight Night 259. Ивент состоится в ночь на 14 сентября – главным событием станет поединок в полулегком весе между Диего Лопесом и Джином Силвой .

Результаты взвешивания:

● Диего Лопес (66,2 кг) – Джин Силва (66 кг);

● Роб Фонт (61,2 кг) – Давид Мартинес (61,5 кг);

● Рафа Гарсия (70,5 кг) – Джаред Гордон (70,8 кг);

● Келвин Гастелум (86,6 кг)* – Дастин Штольцфус (84,1 кг);

● Диего Феррейра (70,8 кг) – Александр Эрнандес (70,5 кг);

● Сантьяго Луна (61,9 кг) – Куанг Ле (61,9 кг);

● Даниил Донченко (77,6 кг) – Родриго Сезинандо (77,3 кг).

* – не уложился в лимит категории.

Настоящий пес UFC – безумец из Бразилии задушил соперника, а потом залез на клетку и загавкал