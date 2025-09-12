0

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд показали одинаковый вес перед боем в Лас-Вегасе

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд прошли процедуру взвешивания перед боем.

На церемонии взвешивания оба боксера показали одинаковый вес – 76 кг.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Альваресом и Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант».

Официальной трансляции на территории России не будет. Права на показ эксклюзивно приобрел стриминговый сервис Netflix, который проведет трансляцию на своем сайте. Начало основного карда – не ранее 03:00 по московскому времени.

Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
