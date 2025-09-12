Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд показали одинаковый вес перед боем в Лас-Вегасе
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд прошли процедуру взвешивания перед боем.
На церемонии взвешивания оба боксера показали одинаковый вес – 76 кг.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Альваресом и Кроуфордом состоится в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант».
Официальной трансляции на территории России не будет. Права на показ эксклюзивно приобрел стриминговый сервис Netflix, который проведет трансляцию на своем сайте. Начало основного карда – не ранее 03:00 по московскому времени.
Канело vs Кроуфорд – главный боевик осени в боксе. Кто будет абсолютом?
Кто победит в бою Канело – Кроуфорд?439 голосов
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
Ничья
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости