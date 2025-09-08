  • Спортс
  • Финал реалити-шоу «Королева Ринга» пройдет 25 сентября в Москве. На шоу выступят Тимати, «Artik &amp; Asti» и Ольга Бузова
Тимати, «Artik & Asti» и Ольга Бузова выступят на финале чемпионата красоты «Королева Ринга», который пройдет 25 сентября в Международном центре бокса в «Лужниках».

Реалити-шоу проходит при поддержке Федерации бокса России и группы компаний «РОЛЬФ». Призовой фонд составит 20 миллионов рублей. Обладательница титула получит 10 миллионов рублей, эксклюзивную корону и годовой контракт с Федерацией бокса России. Девять финалисток также получат по миллиону рублей и годовые контракты с Федерацией бокса России.

Все выпуски «Королевы Ринга» доступны в VK Видео, зрители могут наблюдать за подготовкой девушек в формате реалити.

Отобранные участницы проведут три недели на подмосковной базе «Лесная Опушка», где у девушек пройдут тренировки, мастер-классы, испытания и полное погружение в процесс подготовки к финалу.

