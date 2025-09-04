Уайлдер – Нганну: «Фрэнсис, погнали. Твоя сила против моей»

Деонтей Уайлдер обратился к Фрэнсису Нганну с предложением провести бой.

«Мы два сильных парня и хотим проверить силу друг против друга. Фрэнсис, погнали. Твоя сила против моей», – сказал бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер .

Уайлдер в июне выиграл у Тайррелла Энтони Херндона нокаутом в седьмом раунде. К бою он подходил на серии из двух поражений.

Фрэнсис Нганну в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Ренана Феррейру техническим нокаутом. На его счету два поединка по правилам бокса – в октябре-2023 он проиграл Тайсону Фьюри, а спустя четыре месяца досрочно уступил Энтони Джошуа.

Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»