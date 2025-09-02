Манел Капе подерется с Брэндоном Ройвалом 13 декабря на UFC Fight Night

Брэндон Ройвал проведет поединок против Манела Капе в декабре.

Бой пройдет 13 декабря на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, штат Невада. Брэндон Ройвал и Манел Капе должны были подраться в июне, но Манел снялся из-за травмы.

Ройвал (17-7) в последний раз дрался в июне – проиграл Джошуа Вану бой за статус претендента на титул.

Капе (21-7) в марте выиграл у Асу Алмабаева техническим нокаутом в третьем раунде.

