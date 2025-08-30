Даниэль Дюбуа: «Скоро будут большие новости. Я готов на 100%»

Даниэль Дюбуа намекнул на скорый анонс нового поединка.

«Большие новости. Уже скоро. Фрэнк Уоррен и Сэм Джонс объявят об этом.

Нервничаю ли я? Нет, готов на 100%», – сказал экс-чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа .

В июле Дюбуа проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику . У него 22 победы и три поражения в профессиональный боксерской карьере.

