Даниэль Дюбуа: «Скоро будут большие новости. Я готов на 100%»
Даниэль Дюбуа намекнул на скорый анонс нового поединка.
«Большие новости. Уже скоро. Фрэнк Уоррен и Сэм Джонс объявят об этом.
Нервничаю ли я? Нет, готов на 100%», – сказал экс-чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.
В июле Дюбуа проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику. У него 22 победы и три поражения в профессиональный боксерской карьере.
«Пришло время для перемен». Дюбуа расстался с тренером Доном Чарльзом
Журнал The Ring обновил рейтинг супертяжелого веса: Фьюри – первый, Дюбуа опустился на четвертое место
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
