«Пришло время для перемен». Дюбуа расстался с тренером Доном Чарльзом

Даниэль Дюбуа расстался с тренером Доном Чарльзом.

«Хочу воспользоваться этим моментом, чтобы выразить искреннюю благодарность Дону Чарльзу и всей его команде за время, силы и труд, которые они вложили в меня за последние полтора года. Я по-настоящему ценю все, что мы сделали вместе.

Однако сейчас я чувствую, что пришло время для перемен – для нового подхода и свежего взгляда на следующий этап моей карьеры. Впереди у меня только одна цель: вернуть себе звание чемпиона мира, став двукратным обладателем титула», – написал в социальных сетях боксер Даниэль Дюбуа .

В последний раз Дюбуа выступал в июле, когда проиграл Александру Усику нокаутом в пятом раунде.

