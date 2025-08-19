0

«Пришло время для перемен». Дюбуа расстался с тренером Доном Чарльзом

Даниэль Дюбуа расстался с тренером Доном Чарльзом.

«Хочу воспользоваться этим моментом, чтобы выразить искреннюю благодарность Дону Чарльзу и всей его команде за время, силы и труд, которые они вложили в меня за последние полтора года. Я по-настоящему ценю все, что мы сделали вместе.

Однако сейчас я чувствую, что пришло время для перемен – для нового подхода и свежего взгляда на следующий этап моей карьеры. Впереди у меня только одна цель: вернуть себе звание чемпиона мира, став двукратным обладателем титула», – написал в социальных сетях боксер Даниэль Дюбуа.

В последний раз Дюбуа выступал в июле, когда проиграл Александру Усику нокаутом в пятом раунде.

Журнал The Ring обновил рейтинг супертяжелого веса: Фьюри – первый, Дюбуа опустился на четвертое место

Александр Усик: «Если Дюбуа продолжит тренироваться, он снова может стать чемпионом мира»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Boxing Kingdom
logoДаниэль Дюбуа
logoбокс
Дон Чарльз
