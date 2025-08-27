«Я получила сразу несколько многомиллионных предложений». 47-летняя Лейла Али намекнула на возобновление карьеры
Лейла Али намекнула на возобновление профессиональной карьеры.
«Я получила сразу несколько многомиллионных предложений. Очень скоро весь мир узнает мой ответ и мою позицию по отношению к боксу. Но отвечу я на этот вопрос только тогда, когда сама посчитаю нужным», – сказал экс-чемпионка мира по боксу Лейла Али.
47-летняя Лейла Али – дочь Мохаммеда Али. Она становилась чемпионкой мира по версиям WBC, WIBA, IWBF и IBA. В последний раз она выступала в феврале-2007, когда нокаутировала Гвендолин О’Нил. Ее профессиональный рекорд – 24-0.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Boxing Kingdom
