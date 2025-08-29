Misfits Boxing 22: Тилл против Рокхолда, Фергюсон – Salt Papi

30 августа в Манчестере (Великобритания) пройдет турнир Misfits Boxing 22. В главном событии ивента состоится поединок между Дарреном Тиллом и Люком Рокхолдом .

Другие бои турнира:

● Тони Фергюсон – Salt Papi;

● Диллон Дэнис – Уоррен Спенсер;

● Джоуи Эссекс – Нумейро.

Трансляция поединков пройдет на онлайн-платформе DAZN. Начало – в 20:00 по московскому времени.

