Misfits Boxing 22: Тилл против Рокхолда, Фергюсон – Salt Papi
30 августа в Манчестере (Великобритания) пройдет турнир Misfits Boxing 22. В главном событии ивента состоится поединок между Дарреном Тиллом и Люком Рокхолдом.
Другие бои турнира:
● Тони Фергюсон – Salt Papi;
● Диллон Дэнис – Уоррен Спенсер;
● Джоуи Эссекс – Нумейро.
Трансляция поединков пройдет на онлайн-платформе DAZN. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Тони Фергюсон: «Я бы вернулся в UFC только ради боев против Конора и Хабибера»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
