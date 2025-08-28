Рауль Росас получил травму и не подерется с Робом Фонтом на UFC Noche
Турнир UFC Noche потерял соглавный бой.
20-летний мексиканец Рауль Росас должен был подраться против американца Роба Фонта 13 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио, но получил травму.
Бой отменен, UFC ищет нового соперника для Фонта.
Росас победил Винса Моралеса в марте единогласным решением судей. 38-летний Фонт в феврале победил Джина Мацумото раздельным решением.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
