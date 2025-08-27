3

Абдул‑Рахман Яхьяев получил контракт с UFC после победы на Претендентской серии

Абдул‑Рахман Яхьяев получил контракт с UFC после победы на Претендентской серии.

На турнире, который состоялся в ночь на 27 августа, Яхьяев провел поединок с Аликом Лоренцом. Бой в полутяжелом весе остановили спустя 30 секунд после начала – Яхьяев победил техническим нокаутом.

После турнира президент UFC Дана Уайт объявил, что Яхьяев получит контракт с промоушеном. На счету турецкого бойца чеченского происхождения семь побед и ни одного поражения. 

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
полутяжелый вес (MMA)
logoMMA
logoДана Уайт
logoUFC
