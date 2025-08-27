Абдул‑Рахман Яхьяев получил контракт с UFC после победы на Претендентской серии.

На турнире, который состоялся в ночь на 27 августа, Яхьяев провел поединок с Аликом Лоренцом. Бой в полутяжелом весе остановили спустя 30 секунд после начала – Яхьяев победил техническим нокаутом.

После турнира президент UFC Дана Уайт объявил, что Яхьяев получит контракт с промоушеном. На счету турецкого бойца чеченского происхождения семь побед и ни одного поражения.

Вартанян объяснил, почему отказался драться на Претендентской серии Уайта: «Это не просто шаг назад, но и оскорбление»

Влад «Белаз» сообщил, что выступит на Претендентской серии Уайта: «Дана увидел фото с боя со Шлеменко – и дал мне шанс»