Конор Макгрегор посетил стадион «Наполи»
Конор Макгрегор посетил Неаполь и сфотографировал на стадионе имени Марадоны .
Конор не сопроводил фотографию подписью.
Напомним, ранее Макгрегор вернулся в пул тестируемых бойцов UFC. Он несколько раз заявлял о желании выступить на турнире, планируемом на территории Белого дома в июле 2026-го.
«Я доверяю Конору. К Джонсу отношусь скептически». Уайт рассказал, кто мог бы возглавить турнир UFC в Белом доме
Ариэль Хельвани: «Конор и его команда подтвердили, что он не ушел из UFC»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
