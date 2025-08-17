Фото
Конор Макгрегор посетил стадион «Наполи»

Конор Макгрегор посетил Неаполь и сфотографировал на стадионе имени Марадоны .

Конор не сопроводил фотографию подписью.

Напомним, ранее Макгрегор вернулся в пул тестируемых бойцов UFC. Он несколько раз заявлял о желании выступить на турнире, планируемом на территории Белого дома в июле 2026-го.

«Я доверяю Конору. К Джонсу отношусь скептически». Уайт рассказал, кто мог бы возглавить турнир UFC в Белом доме

Ариэль Хельвани: «Конор и его команда подтвердили, что он не ушел из UFC»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
